Galimmo annonce le lancement du projet d'extension-rénovation du centre commercial de Colmar-Houssen

Le 2 juin 2017, le fonds chinois Fortune Fountain Capital (FCC) a annoncé la signature d'une promesse irrévocable d'achat avec des entités affiliées à Starwood Capital Group et à L Catterton concernant l'acquisition de leurs participations d'environ 88,8% dans la cristallerie Baccarat (Baccarat, 54). La réalisation de la Cession de Bloc sera suivie par le dépôt d'un projet d'offre publique obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers. FFC s'est engagé à investir de manière significative dans le coeur de métier de Baccarat et à soutenir la société dans sa prochaine phase de croissance et de création de valeur à travers une expansion sur les marchés voisins du luxe. En outre, le fonds chinois entend favoriser le développement à l'international de la cristallerie, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Enfin, il affirme sa volonté de maintenir et de centraliser toute la production et l'emploi à Baccarat.