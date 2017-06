Les entreprises allemandes LetMeShip et Aerius Marine vont s'implanter à Nantes Saint-Nazaire : 70 emplois à la clé

L'Institut de Cancérologie de l'Ouest (ICO), implanté à Saint-Herblain (44) et à Angers (49), vient d'entrer à hauteur de 4% au capital de la start-up Hera-Mi de Villeneuve-en-Retz (44). Celle-ci a été créée en avril 2017 par Bruno Scheffer, radiologue spécialiste en imagerie mammaire et consultant à l'ICO, et Sylvie Davila, docteur en Biologie et titulaire d'un Executive MBA. Son ambition est de développer un outil d'aide au diagnostic par l'analyse automatisée de différentes modalités d'imagerie. Logiciel innovant permettant le diagnostic précoce du cancer du sein, ce nouveau concept d'intelligence artificielle va permettre une optimisation de la prise en charge thérapeutique des patientes en repérant les mammographies comportant des anomalies. L'Institut de Cancérologie de l'Ouest alimentera le logiciel par les images réalisées au sein de l'établissement. En entrant dans le capital de cette société à hauteur de 4%, la direction de l'ICO souhaite affirmer sa position d'acteur majeur de l'innovation technologique en Pays de la Loire, dans le domaine de la lutte contre le cancer. Le siège social de Hera-Mi sera prochainement accueilli sur le site René Gauducheau de l'ICO, à Saint-Herblain.