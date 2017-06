Michelin a lancé une OPA sur les actions de la Société Internationale de plantations Hévéas

Cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au monde, CGI (92) a ouvert un nouveau centre mondial d’excellence à Lyon (69). L'équipement et les 350 experts qu'il emploie ont pour mission d'aider ses clients partout dans le monde à transformer leur supply chain et leur écosystème grâce à des technologies numériques de pointe. CGI compte recruter 250 experts au cours des deux prochaines années afin de consolider les capacités du centre.