Michelin a lancé une OPA sur les actions de la Société Internationale de plantations Hévéas

Concepteur, fabricant et producteur français d’équipements sportifs, Modugame-MG Sport (Cournon-d'Auvergne, 63) conforte son développement dans le secteur du sport au niveau international et annonce en exclusivité l’obtention d’un nouveau contrat d’envergure. Le groupe a en effet été sélectionné par Les Jeux de la Francophonie pour la fourniture et la mise en place de l’équipement des épreuves sportives de Lutte, dans le cadre des 8èmes Jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017.