Galimmo annonce le lancement du projet d'extension-rénovation du centre commercial de Colmar-Houssen

Immobilière 3F Alsace (Strasbourg, 67) et Est Habitat Construction (Nancy, 54), toutes deux sociétés de 3F-Action Logement, annoncent leur fusion pour répondre plus efficacement aux besoins en logements sociaux de la nouvelle région Grand Est. Adoptée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés les 30 et 31 mai 2017, cette opération donne naissance à Immobilière 3F Grand Est. Forte de 90 collaborateurs, la nouvelle entité affiche un patrimoine de 8.755 logements sociaux et une capacité annuelle de production de 150 logements. Le siège social d’Immobilière 3F Grand Est est basé à Strasbourg (67). La société dispose par ailleurs de bureaux à Nancy (54), Montigny-les-Metz (57) et Mulhouse (68).