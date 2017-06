Lancement d’un nouveau programme d’accélération pour les entreprises de la microélectronique et de l'IoT

Thales Alenia Space (sièges à Cannes - 06 et Toulouse - 31 ; CA 2016 : 2,4Mds€ - 7.980 salariés dans 9 pays), société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature d’un contrat avec Inmarsat, premier fournisseur mondial de services de télécommunications mobiles par satellite pour la construction de leur nouveau satellite de communication Inmarsat GX. La valeur du contrat sera d'environ 130M$ couvrant les trois années à venir (2017 à 2019). "Thales Alenia Space est fier de s’associer avec Inmarsat pour développer un satellite avancé qui fournira de la capacité supplémentaire répondant à la demande croissante des passagers en terme de connectivité à bord des avions sur les EMEA et le sous-continent indien" déclare Bertrand Maureau, directeur des Télécommunications au sein du groupe. Ce nouveau satellite à très haut débit (VHTS) sera basé sur la plate-forme Spacebus 4000 B2 améliorée.