Safe Orthopaedics lance une augmentation de capital de 5 M€ pouvant être portée à 5,8 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

La compagnie aérienne australienne Qantas Airways et son partenaire low cost Jetstar ont signé avec AFI KLM E&M, acteur majeur de la maintenance aéronautique multiproduits, un accord de long terme pour le support équipement en accès pool de leur flotte Boeing 787. Ce nouveau contrat inclut l'accès pool, les réparations et couvre une flotte de huit 787-9 prochainement opérés par Qantas et onze 787-8 en service chez Jetstar. Afin d'assurer une disponibilité maximale des flottes soutenues, Qantas Airways et Jetstar bénéficieront d'un accès direct au pool d'équipements d'AFI KLM E&M basé à Kuala Lumpur et pourront s'appuyer sur son réseau mondial de magasins et d'ateliers de réparation, y compris sur les bases principales d'AFI KLM E&M à Paris (Roissy, 95 et Orly, 94) et Amsterdam.