EDF Luminus et le Nordiste Decathlon annoncent un projet éolien sur le magasin d'Arlon et l'installation de bornes de chargement sur tous les parkings des sites Decathlon belges

Roquette (Lestrem, 62), leader mondial des ingrédients innovants d'origine végétale, annonce un investissement significatif de 40M€ sur son site de Vic-sur-Aisne (02), afin d'accroître sa capacité de production et répondre ainsi à une demande mondiale en protéines de pois en forte croissance. Cet investissement fait suite au projet de construction d'un nouveau site de production au Canada annoncé en janvier (cf. First ECO 20/01/2017). Les deux sites de production permettront de proposer une offre plus importante en protéines de pois à l'échelle mondiale et répondront particulièrement aux attentes des consommateurs nord-américains et européens. D'ici 2019, ils représenteront une capacité combinée de valorisation du poids de près de 250.000 tonnes par an. "Ce nouvel investissement significatif marque une étape importante dans le déploiement de la stratégie de Roquette", indique Jean-Marc Gilson, le directeur général.