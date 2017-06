L'Institut de Cancérologie de l'Ouest, implanté à Saint-Herblain et à Angers, soutient la start-up Hera-Mi de Villeneuve-en-Retz en entrant à son capital

Manitou est actif dans la conception, l'assemblage et la distribution de matériel de manutention. Ce groupe multinational basé à Ancenis (44 ; 3.300 salariés, 1,3Md€ de CA 2016), leader mondial des chariots de manutention tout-terrain, informe de la signature d'un accord de prise de participation majoritaire dans la société australienne LiftRite Hire & Sales basée à Perth. Concessionnaire spécialisé sur les marchés de la construction et du secteur minier, LiftRite (12M€ de CA 2016) est le distributeur historique et exclusif des produits de marques Manitou et Gehl en Australie-Occidentale. Cette transaction, qui devrait être finalisée avant le 1er août 2017, permet au Français d'acquérir 55% des parts LiftRite Hire & Sales, avec une option d'achat complémentaire lui donnant la possibilité d'atteindre 96% de participation d'ici à 3 ans.