Galimmo annonce le lancement du projet d'extension-rénovation du centre commercial de Colmar-Houssen

Alsace E-Santé (siège à Strasbourg, 67 ; 17 collaborateurs) est un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) qui développe depuis 10 ans des services de santé numérique, en collaboration avec les professionnels de santé libéraux et hospitaliers, les établissements sanitaires et médico-sociaux, avec le soutien de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est mais aussi de l'ASIP Santé, du Conseil Régional Grand Est et des Conseils départementaux d'Alsace. A la tête d'une vingtaine de projets, il annonce le lancement imminent de Simral (Service d'imagerie médicale pour la région Alsace), un bouquet de services permettant la dématérialisation et le partage de l'imagerie médicale entre professionnels de santé et patients. Alsace E-Santé assure la gestion du projet au niveau régional et accompagne les établissements et les professionnels de santé dans sa mise en oeuvre.