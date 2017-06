Le Lestremois Roquette annonce un investissement de 40M€ sur son site de Vic-sur-Aisne

EDF Luminus (filiale belge d'EDF) et le spécialiste des articles de sport Decathlon (Villeneuve-d'Ascq, 59 ; galaxie Mulliez) ont signé un accord de collaboration pour le développement d'un projet éolien sur le site du magasin Decathlon d'Arlon (Belgique) et l'installation de bornes de chargement pour véhicules électriques sur les parkings des magasins Decathlon en Belgique. Par cette coopération, les deux entités posent un geste écologique fort. L'éolienne pourrait voir le jour dans les deux prochaines années tandis que la couverture en bornes devrait être effective à un horizon de trois ans. "Decathlon souhaite limiter autant que possible l'impact environnemental de ses activités", indique Timothée Bouvier, le responsable expansion. "Ce projet est une étape supplémentaire et ambitieuse dans cette voie".