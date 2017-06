Samse finalise l'acquisition du Stéphanois Forez Mat

Neolid (Lyon, 69) conçoit et commercialise des mugs et lunch box pour la consommation nomade de boissons et repas. Alors qu'elle a déjà réalisé une augmentation de capital début 2017 auprès de Business Angels, le société vient de recevoir le soutien de la Banque Publique d’Investissement (BPI) et de deux autres établissements bancaires, disposant ainsi au total de 400K€ pour accélérer sa croissance. L'entreprise s'est fixé trois axes de croissance : renforcement sur le digital et le BtoB, développement international (à commencer par les Etats-Unis et l'Asie), et lancement de nouveaux produits.