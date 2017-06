Michelin veut s'offrir l'Américain NexTraq, spécialiste des solutions télématiques pour flotte commerciale

Le concepteur et fabricant de nano et microsystèmes innovants Tronics (Crolles, 38) annonce le lancement officiel de l'accéléromètre MEMS haute performance AX0215. Le nouvel accéléromètre à boucle fermée fournit de hauts niveaux de performance pour les applications très exigeantes, telles que l'instrumentation de précision, les véhicules télépilotés, et l'avionique. Fabriqué, encapsulé et calibré dans l'usine Tronics de Crolles, le produit sera mis en pré-production pour le second semestre 2017.