Le groupe Manitou d'Ancenis annonce une prise de participation majoritaire dans la société australienne LiftRite Hire & Sales

Première maison de vins de Loire, la Maison Ackerman (Saumur, 49 ; plus de 250 personnes, 80M€ de CA) a présenté une offre de rachat du Domaine Château de Sancerre (18), jusqu’alors détenu par la Société des Produits Marnier-Lapostolle. Cette transaction, approuvée par la Safer, doit lui permettre de reprendre l’exploitation de plus de 55ha de vignes d’une marque prestigieuse et le savoir-faire de ses équipes vins et commerciales. Elle s'inscrit dans sa stratégie de premiumisation, à travers le rayonnement des vins de Loire en France et à l'export. La réalisation de cette opération est maintenant soumise à l'autorisation de l'administration.