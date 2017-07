Le GIE marseillais Tempo One prend à bail 31.000m² de plateforme logistique à Monteux

Ecoslops (Paris, 75), entreprise technologique innovante produisant du carburant et du bitume léger à partir de résidus d’hydrocarbures issus du transport maritime, et Total, groupe mondial et global de l’énergie, ont signé un accord pour implanter sur le site de Total à La Mède (Châteauneuf-les-Martigues, 13), une unité de régénération de résidus d’hydrocarbures issus du transport maritime. Cet accord concrétise les études techniques et commerciales engagées l'an dernier suite à la signature du protocole d’accord en septembre 2016. Ecoslops construira et opérera l'unité de micro-raffinage sur le site de La Mède. Total fournira des prestations de services et mettra à disposition les utilités nécessaires au fonctionnement de l’unité. Les différentes coupes pétrolières produites seront revendues sur le marché local ou international. Le démarrage des travaux est prévu au second trimestre 2018 - sous réserve de l’obtention des permis de construire et d’exploiter ainsi que des financements nécessaires - et celui de l'unité fin 2018.