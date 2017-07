Le Skills Development Center d'Assystem s'installe dans les Hauts-de-France pour accompagner le développement des activités sur la région

Annoncée il y a un an (cf. First ECO 25/05/2016), la société commune entre Safran Aircraft Engines et AFI KLM E&M a reçu sa dénomination officielle : Airfoils Advanced Solutions. Située dans le parc d'activités de Sars-et-Rosières (59), la nouvelle usine sera achevée début 2018, pour un démarrage des opérations prévu fin 2018. A l'issu de sa montée en cadence à l'horizon 2020, l'usine Airfoils Advanced Solutions emploiera entre 200 et 250 collaborateurs. Elle assurera la réparation d'ailettes de compresseurs haute pression et d'aubes de stator à calage variable.