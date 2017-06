Galimmo annonce le lancement du projet d'extension-rénovation du centre commercial de Colmar-Houssen

Basé à Metz (57), Menway (320 collaborateurs ; 70 implantations en France et au Luxembourg) intervient sur l’ensemble de la chaîne RH avec 9 métiers : conseil et stratégie RH, recrutement, évaluation, executive search, management de transition, mobilité collective, talent management, maintien dans l’emploi, interim. Après avoir racheté en 2016 les sociétés Yupeek (Maxéville, 54) et ImageInPeople (Paris, 75), le groupe a réalisé deux acquisitions au premier trimestre 2017 : celle du cabinet Homega, spécialiste du maintien dans l’emploi des salariés fragilisés (1,3M€ de CA 2016) et celle du réseau de travail temporaire Solerim (Paris ; 13,6M€ de CA 2016). Menway annonce en outre poursuivre son plan de développement avec l’entrée, au capital de Menway Holding, d’un pool d’investisseurs dans lequel CM-CIC Investissement apporte 13M€ et la Bpi 2M€. "Cette opération financière permettra au groupe de déployer de nouveaux moyens d’investissement, tant pour de prochaines opérations de croissance externe afin de renforcer notre activité sur certains métiers, que sur le déploiement de nouveaux outils digitaux au service de l’emploi", précise Jean-Louis Petruzzi, président-fondateur du groupe Menway.