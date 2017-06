Michelin veut s'offrir l'Américain NexTraq, spécialiste des solutions télématiques pour flotte commerciale

Les cabinets d’expertise comptable, de conseils et d'audit Accal et 2Cara (Valence, 26) ont posé la première pierre de leur futur bâtiment sur le Plateau de Lautagne, à Valence (26). Ce regroupement de bureaux et équipes permettra aux deux entreprises d'améliorer les conditions de travail de leurs collaborateurs et d'accueillir leurs clients dans de meilleures conditions tant sur l’aspect matériel que sur l’aspect qualitatif. Le futur bâtiment s’étendra sur environ 1.000m² et sera entouré de nombreuses zones de stationnement qui faciliteront l’accès au site. Les travaux devraient s’achever en décembre, permettant ainsi aux équipes d’emménager dans les nouveaux locaux à la fin de l’année.