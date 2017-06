Nextedia annonce le lancement de deux augmentations de capital : l'une par placement privé d'un montant de 2,7 M€, l'autre avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 3,4 M€

Dassault Systèmes (Vélizy-Villacoublay, 78), leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits, a annoncé la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de la société néerlandaise AITAC BV, qui édite des logiciels d'ingénierie pour l'industrie marine et offshore. Dans le cadre de cette transaction, le groupe français acquiert également 40 % du bureau d’ingénierie navale et offshore dont dispose AITAC en Croatie. AITAC d.o.o. est spécialisé dans la prestation de services d’ingénierie et d’architecture navale auprès de grands constructeurs de navires.