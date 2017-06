Michelin veut s'offrir l'Américain NexTraq, spécialiste des solutions télématiques pour flotte commerciale

TPE savoyarde spécialiste du recépage des fondations profondes, Recépieux (Notre-Dame-des-Millières, 73) décroche un nouveau contrat en Birmanie, à Rangoun. Mené par Bouygues International en partenariat avec l’entreprise Birmane Byma Myamar Limited, le chantier consiste en la construction d’un complexe de 3 tours dont l’une accueillera un hôtel de luxe, l’autre des bureaux et enfin la dernière une résidence haut de gamme. La solution de pré-recépage de Recépieux a été retenue comme la plus efficace, notamment pour des questions de rapidité d'exécution. Les pieux seront réalisés par la société Birmane Golden Tri Star Co. Ltd, l’ensemble des 2200 pieux de diamètre 600, 800 et 1000 seront ainsi traités à l’aide du pré-recépage. Ces opérations sont prévues pour durer jusqu’en mars 2018. Sur ce projet à 500M$, le CA généré par Recépieux s’élève à 220K€.