Total et Ecoslops signent un accord pour une unité de régénération de résidus maritimes sur le site de La Mède

Le groupement d'intérêt économique Tempo One (siège à Marseille, 13), spécialisé dans le transport et la logistique, vient de prendre à bail, pour le compte d’un de ses clients de dimension internationale, une plateforme logistique de 31.000m² à Monteux (84 ; cf. First ECO du 28/09/16). Le logisticien, spécialiste du service sur-mesure, assurera à compter de juin 2017 les opérations de stockage, préparation de commandes et distribution des produits d’équipements en France. Le bâtiment, géré par Internos Global Investors, réalisant ainsi sa deuxième transaction avec ce prestataire après celle de Fos Distriport, permettra un renforcement stratégique pérenne pour Tempo One. A terme, la plateforme emploiera 60 personnes.