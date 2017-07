Le groupe nordiste DBT remporte un nouveau contrat majeur avec Nissan Europe

Yves Duretz a repris il y a 10 ans l'entreprise Piazza, spécialisée dans la découper laser, la tôlerie et la maintenance, en association avec Nord Croissance et avec les conseils de Nord Transmission. L'activité de coffrages métalliques et de location de banches et rénovation pour le Btp a pris une telle ampleur qu'elle en est devenue une spin-off à part entière. Elle est située à Denain (59) sur un site de 2ha et représente 32 salariés pour un CA de 4M€. Début juin 2017, Yves Duretz et Nord Croissance ont cédé Piazza Coffrages à Nicolas Poriche, ancien directeur régional d'un groupe européen de location de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux.