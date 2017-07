C3 Technologies, basé à Périgny, signe un contrat avec le Chinois Guanyi Aviation afin de fabriquer des pièces composites du GA20

Nexteam Group (siège à Marmande - 47 - 750 personnes), fournisseur de premier rang pour les grands donneurs d’ordres aéronautiques, possède 8 sites en France. L'entreprise vient de remporter un contrat significatif avec Airbus Commercial Aircraft pour la fourniture de pièces titane usinées qui sont ensuite assemblées sur le fuselage et sur la structure des mâts réacteurs A350-900 et A350-1000. Nos investissements réguliers (au total 70M€ sur quatre ans) permettront de répondre aux exigences et besoins d’Airbus vis-à-vis de ce contrat, avec par exemple des chaînes robotisées et automatisées qui ont été installées dans nos filiales françaises et BCC, et dans le cas précis de ce contrat, un flux industriel spécifiquement optimisé pour accentuer notre compétitivité. Nexteam Group entend dépasser les 200M€ de CA d'ici 2020.