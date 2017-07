Le Port autonome de Strasbourg signe un accord de partenariat avec SNCF Logistics

A l'occasion du Salon Industries du futur qui s'est tenu les 14 et 15 juin 2017 à Mulhouse (68), les six pôles de compétitivité de la Région Grand Est, Alsace BioValley (147 membres ; 508 projets labellisés ; 564M€ de budget total), Fibres-Energivie (190 adhérents ; 400 projets labellisés ; 606M€ de financements mobilisés), Hydreos (130 membres ; 83 projets labellisés ; 58M€ de financements mobilisés), IAR-Le pôle de la Bioéconomie (364 membres ; 379 projets labellisés ; 1,6Md€ de financements mobilisés), Materalia (150 membres ; 478 projets labellisés ; 997M€ de financements mobilisés) et Pôle Véhicule du Futur (375 adhérents ; 385 projets labellisés ; 563M€ de financements mobilisés) ont exposé ensemble leurs savoir-faire sur un stand commun. Ils ont présenté les actions qu'ils proposent aux acteurs de leur filière pour les accompagner dans la mutation technologique 4.0, qu'il s'agisse de matériaux du futur, de process, de digitalisation de l'industrie ou de robotisation. Cet évènement a été une occasion unique de rencontrer simultanément leurs représentants qui affichent ainsi leur volonté de développer des actions communes.