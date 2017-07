La société nordiste Piazza Coffrages change de main

Leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, DBT (70 salariés ; CA 2015/2016 : 10M€ ; Douai, 59) annonce la signature d'un contrat majeur avec Nissan Europe, filiale européenne du 1er constructeur mondial de véhicules électriques. Le groupe nordiste va ainsi faire évoluer les premiers modèles de chargeurs rapides installés depuis 4 ans et adapter leur performance à des besoins de puissance croissants. Ce nouveau contrat, qui s'inscrit après déjà 4 ans de collaboration continue avec Nissan Europe, est une solide reconnaissance de la fiabilité et de la qualité des produits et services de DBT. Le contrat d'assistance technique est de plus prolongé pour une durée de 4 ans.