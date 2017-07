Novacyt lève 3 M€ et prévoit d'investir dans une nouvelle usine

Atos (Bezons, 95 - 100.000 collab. dans 72 pays - CA annuel : 12 Mds€), leader international de la transformation digitale, via sa marque technologique Bull, a remporté auprès du Genci (Grand équipement national de calcul intensif - Paris, 75) un contrat pour livrer, fin 2017, l'un des supercalculateurs les plus puissants du monde. Successeur du système Curie installé au TGCC (Très Grand Centre de Calcul du CEA - Bruyères-Le-Chatel, 91), le supercalculateur Bull Sequana, d’une puissance globale de 9 PFlops, capable d’effectuer 9 millions de milliards d’opérations par seconde, servira la recherche française et européenne. Il sera mis à disposition des chercheurs français et européens pour les accompagner dans des domaines académiques et industriels nécessitant une très grande puissance de calcul et de traitement de données.