Michelin veut s'offrir l'Américain NexTraq, spécialiste des solutions télématiques pour flotte commerciale

Conceptrice d'un pommeau de douche intelligent (qui indique le nombre de litres d'eau utilisés, grâce à un jeu de lumières), la société Hydrao (Smart & Blue ; Grenoble, 38) développe son réseau de distribution aux Etats-Unis. Elle participe en effet au programme d’accélération Impact USA soutenu par Business France et BPI France. Et elle annonce la disponibilité de son produit innovant chez les enseignes américaines B8ta (Austin) et Target Open House (San Francisco). Gabriel Della-Monica, CEO explique : "l’un des objectifs de cette année est de pouvoir développer notre notoriété et réseau de vente à l’international et plus particulièrement aux Etats-Unis. Nous sommes donc ravis d’ouvrir ces deux premières enseignes, nous espérons que les nombreux évènements auxquels nous participons dans le cadre du programme Impact USA, vont nous permettre d’en ouvrir d’autres d’ici fin juin".