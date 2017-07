Basé à Marmande, Nexteam Group décroche un important contrat auprès d'Airbus pour la fourniture de pièces titane usinées

Spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception et la fabrication de pièces composites (prototypes et séries) hautes performances, C3 Technologies (Périgny - 17) vient de signer avec Guanyi Aviation un protocole d'accord pour la fabrication des pièces composites du GA20. Le constructeur chinois investit fortement dans le développement des activités aéronautiques dans le district de Nanchang (Chine). C'est à cet endroit que Guanyi Aviation construira ses locaux, dont la ligne d'assemblage finale du GA20. Ce quadriplace monomoteur, dont le projet a été lancé en 2014, est le premier développé en Chine par une entreprise privée qui en détient également la propriété intellectuelle. Les marchés visés sont mondiaux avec une certification prévue en Chine (CAAC), en Europe (EASA) et aux Etats-Unis (FAA).