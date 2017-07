Brittany Ferries va investir jusqu'à 200M€ dans la construction d'un nouveau navire, le "Honfleur", qui sera exploité en 2019 sur la ligne Caen-Ouistreham/Portsmouth

Partageant la même vision des enjeux environnementaux et de la maîtrise énergétique dans le bâtiment, les groupes Delta Dore, expert du pilotage des énergies et du confort (siège à Bonnemain, 35 - 840 salariés - 141M€ de CA 2016), et Legendre, spécialiste du bâtiment et de l’immobilier (Rennes, 35 - 1.600 personnes - 440M€ de CA 2016), ont décidé d’unir leurs compétences pour créer une entreprise dédiée à la performance énergétique dans le secteur du bâtiment. Baptisée Effinside, celle-ci proposera une offre allant des travaux et outils de pilotage de la performance énergétique au financement de solutions de tiers investissement en passant par la garantie de résultats énergétiques.