Le Port autonome de Strasbourg signe un accord de partenariat avec SNCF Logistics

Basée à Schiltigheim (67), Sirfull (15 salariés) se présente comme un expert dans le cycle de vie des équipements et édite des solutions 4.0 dédiée à la maîtrise de la qualité de soudage, la maintenance préventive et l'inspection d'équipements industriels depuis leur fabrication jusqu'à leur démantèlement. Comme la société messine Visuol Technologies (cf. First ECO 19/06/2017), l'entreprise alsacienne a été sélectionnée pour prendre part au Smart Factory Connection Tour, premier programme d'immersion aux Etats-Unis dédié à l'Industrie du Futur et conçu par Business France et la Direction générale des entreprises (DGE).