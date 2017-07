L'entreprise strasbourgeoise Sirfull a été choisie pour participer au Smart Factory Connection Tour

Le Port autonome de Strasbourg (PAS ; Strasbourg, 67) et SNCF Logistics (branche Transport et Logistique de SNCF) ont signé le 20 juin 2017 une convention de partenariat, à l'occasion de la participation du PAS au 12ème Congrès européen des mobilités innovantes ITS (Systèmes de Transports Intelligents) qui se tient jusqu'au 22 juin 2017 à Strasbourg. Cet accord concrétise la volonté commune des deux partenaires de construire ensemble les solutions innovantes et pertinentes concourant au développement de nouveaux trafics et services qui renforceront l'attractivité des sites portuaires du PAS et l'offre de SNCF Logistics. "Ensemble avec SNCF Logistics, nos efforts se porteront sur les défis à relever pour Strasbourg et plus largement pour le Rhin supérieur : le développement de nouvelles destinations ferroviaires depuis et vers Strasbourg et Lauterbourg, l'optimisation des flux et le développement de chaînes logistiques durables et vertueuses, la logistique urbaine", explique Jean-Louis Jérôme, directeur général du Port autonome de Strasbourg.