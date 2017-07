Le GIE marseillais Tempo One prend à bail 31.000m² de plateforme logistique à Monteux

La Commission européenne a autorisé l'aide accordée par les autorités françaises et allemandes pour développer l'hélicoptère lourd nouvelle génération X6 d'Airbus (Airbus Helicopters ; siège à Marignane, 13). Cette aide s'élèvera à un total de 377M€ sous la forme d'avances récupérables accordées sur une période de huit ans (330M€ par la France et 47,25M€ par l'Allemagne). Pour le projet de l'hélicoptère X6, Airbus consentira à d'importants efforts de recherche, de développement et d'innovation afin de développer un hélicoptère civil lourd innovant et de haute technologie.