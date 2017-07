La société nordiste Piazza Coffrages change de main

Auchan Retail (Croix, 59) a signé un accord avec le distributeur ukrainien Karavan portant sur le rachat de ses activités. Auchan Retail Ukraine conforte ainsi son ancrage dans le pays et y engage son développement multiformat. "Par cet investissement important en Ukraine, et après des années difficiles, Auchan Retail réaffirme sa confiance dans le redémarrage de l'économie du pays et sa volonté d'apporter à nos clients et à nos collaborateurs les avantages d'un grand distributeur international", indique Gérard Gallet, directeur général Auchan Retail Ukraine.