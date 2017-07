Le Toulousain Ami Bois acquiert une filiale de la société Gascogne, à Marmande. Devenue IMA Bois, elle entend doubler la production de son usine en 2018

Spécialisée dans la conception et l'exploitation d'infrastructures de télécommunication publiques et privées, ainsi que dans la prestation de services à valeur ajoutée dans les domaines des télécoms et de l'énergie, la société Scopelec (siège à Revel - 31) poursuit sa stratégie d’alliances opérationnelles en procédant à l’acquisition des titres de la SARL coopérative Socatel (Onêt-le-Château - 12 - 65 personnes - CA 2016 : 4,7M€). Celle-ci a développé son activité dans l’installation et la maintenance des infrastructures réseaux télécoms, essentiellement pour le compte d’Orange sur les zones géographiques d’Albi (81) et Rodez (12). Cette opération de croissance externe, effective depuis le 1er juin 2017, permet au groupe Scopelec de confirmer sa place de leader auprès des grands acteurs des télécoms en France. Le nouvel ensemble représente près de 3.200 salariés pour un chiffre d’affaires de près de 400M€ en 2017.