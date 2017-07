La maison de négoce saumuroise Ackerman s'offre le Château de Sancerre

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie spécialisée dans l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie, dans les maladies auto-immunes et en transplantation. Cette entreprise de Nantes (44) annonce avoir reçu un montant de 2,597M€ de Bpifrance, suite au franchissement d'une nouvelle étape dans le projet collaboratif EFFIMab dédié à OSE 127 (Effi-7). Cette nouvelle étape comprend en particulier la finalisation de résultats précliniques probants d'OSE-127 et de données translationnelles relatives à la forte expression du récepteur de l'interleukine 7 dans des biopsies de patients atteints de rectocolite hémorragique, en support des applications cliniques prévues dans les maladies inflammatoires intestinales. Par ailleurs, le process de production du produit est maintenant finalisé, permettant d'avancer vers les étapes de production de lots pilotes.