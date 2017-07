MoHo, lieu collaboratif unique en Europe de 7.500m², dédié à l’innovation et à l'entrepreneuriat, doit ouvrir ses portes en 2019 à Caen

Arcanne Constructions (Lamballe, 22 - 45 salariés - 7M€ de CA 2016) est spécialisée dans la construction de bâtiments bois et métal pour l'agriculture principalement. Créée en 2003, elle entend dépasser son berceau historique, la Bretagne, pour déployer ses prestations sur la France entière. Son dirigeant Loïc Gallo souhaite aussi se tourner vers les secteurs de l'industrie et du collectif. Pour opérer ce développement, la société a investi près de 4M€ en bâtiments et outils de fabrication et recrute (cf. FE du 31/05/2017). Elle propose en outre dorénavant la conception, l’accompagnement et la construction de bâtiments bovins dans leur globalité, pour répondre à la demande croissante des éleveurs. Arcanne Constructions vient ainsi de signer avec Vital Concept la construction d’une plateforme de recherche expérimentale bovins d’une surface de 8.300m² à Loudéac (22), qui verra le jour au 1er semestre 2018.