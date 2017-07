Arcanne Constructions va réaliser une plateforme de recherche expérimentale bovins de 8.300m² à Loudéac pour Vital Concept

Ce mercredi a eu lieu le lancement de MoHo, premier "Collider" en Europe, dédié à un D-Day de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat, qui verra le jour dans l’ancien garage Renault situé près de la gare de Caen (14). Ce futur espace de 7.500m² réunira des étudiants, chercheurs, startup, salariés de PME/ETI/grands groupes et citoyens avec un objectif commun : collaborer pour inventer le monde de demain. L’aménagement intérieur sera particulièrement modulable avec 600 sièges, un amphithéâtre nouvelle génération, des salles de créativité, un studio TV/photo, une salle de conférence, des espaces évènementiels prémium et un lieu de vie (espaces détente, espace enfants, terrain multisports, salle de yoga, salle de sieste... et six zones d’espaces verts). Cette initiative est soutenue par Caen la mer, la Région Normandie et une campagne de mécénat privé internationale. Parmi les principaux mécènes normands figurent le Crédit Agricole Normandie et les groupes Batteur, Agrial, Hamelin et Legallais. Le chantier débutera au 4ème trimestre 2017 pour une ouverture prévue au printemps 2019. Coût de l'opération : 17,9M€.