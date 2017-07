Le Port autonome de Strasbourg signe un accord de partenariat avec SNCF Logistics

Basée à Strasbourg (67), Bionext (15 collaborateurs) est une société de bioinformatique qui accélère et améliore le développement de médicaments et la recherche biologique grâce à des programmes et des outils informatiques. Elle annonce la commercialisation de BioSight, sa plateforme web de bio-simulation, destinée à accélérer l’identification des effets potentiels d’un candidat-médicament sur le corps humain. Issue de quinze ans de Recherche et Développement en biologie moléculaire, cette plate-forme est disponible en SaaS ou on-premise. Elle permet aux acteurs de la recherche pharmaceutique et biomédicale de mieux valoriser leurs molécules, réduire la proportion d’échecs en phase clinique, et ainsi optimiser leur retour sur investissement. Afin de poursuivre et accélérer le développement de BioSight mais aussi de renforcer sa position sur le marché de la bio-informatique, Bionext souhaite lever des fonds, à hauteur de 5M€ dans les 18 mois à venir.