La société strasbourgeoise Bionext lance BioSight, sa plate-forme web de bio-simulation, et envisage de lever 5M€

L'opérateur télécom Trinaps (Belfort, 90) et l'entreprise Eurocfd (Belfort), spécialiste de la simulation numérique, s'apprêtent à lancer officiellement la société Extendo Datacenter sur le Territoire de Belfort afin de proposer un centre de données 100% français et adapté aux nouvelles contraintes de la gestion des données informatiques. Il s'agit de palier l'absence d'offre de location de baies informatiques entre Strasbourg (67) et Lyon (69). Doté d'un capital de 200K€, Extendo Datacenter signera avec Tandem, propriétaire de locaux d'entreprises sur Techn'hom à Belfort, un bail pour une première tranche de 700m² pour une capacité de 32 baies informatiques sur un plateau de 1.600m². La fin des travaux est prévue fin 2017.