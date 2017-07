Finovam investit dans le premier accélérateur français de l'écosystème international Alacrité France à Lille

L'agence de publicité Ores, spécialisée dans la communication digitale et déjà présente à New York (USA) et Shanghai (Chine), s'est porté acquéreur d'une surface à usage de bureaux de 400m² en plein centre-ville de Lille (59). Déjà implantée à proximité des gares, sur une plus petite surface, Ores, en plein développement, a souhaité offrir un espace de travail plus adapté à ses collaborateurs lillois. En effet, ces nouveaux locaux sont situés à proximité de la place de la République et permettront d'accueillir les 40 collaborateurs à l'automne 2017. Cette acquisition vient confirmer la dynamique de l'agence qui compte poursuivre son développement à l'international.