Non seulement Renault et PSA confirment le montant de leurs commandes à l'entreprise creusoise GM&S Industry mais en plus ils investiront 10M€ pour moderniser le site

International Cookware est un leader dans la conception, la production industrielle, et la commercialisation d'ustensiles premium de cuisine et de conservation. Le groupe, qui distribue ses produits sous les marques Pyrex®, Ôcuisine® et sous marques de distributeurs, est un des leaders mondiaux dans la fabrication de produits en verre haut de gamme borosilicate. Basé à Vincennes (94), il a son principal site de production, à Châteauroux (36). Dans un communiqué daté du 23 juin 2017, International Cookware annonce la mise en place d’une nouvelle dette au niveau de sa filiale opérationnelle. Ce refinancement permettra de soutenir la croissance continue de l’entreprise, le développement de ses nouveaux produits, ainsi que l’investissement en capital nécessaire à l’amélioration de ses moyens industriels. Cette dette syndiquée, ayant pour arrangeurs le Crédit Lyonnais et la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, permet au groupe d’augmenter ses ressources financières à des conditions attractives et lui apporte une plus grande flexibilité dans l’exécution de son plan stratégique de croissance. Ce financement comprend également une ligne pour des investissements supplémentaires et des acquisitions afin de supporter la croissance future.