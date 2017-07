GTT reçoit une commande de Hyundai Heavy Industries pour l’équipement d’un nouveau méthanier

Quantel (Les Ulis, 91), l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifique (laboratoires de recherche, universités), industriel (marquage) et médical (ophtalmologie), a annoncé un projet de rapprochement avec le groupe Keopsys (Lannion, 22 - une centaine d'employés - CA 2016 : env. 17,2 M€), principalement constitué des sociétés Keopsys, LEA Photonics et Sensup, toutes spécialisées dans la conception et la commercialisation de lasers à fibre et de systèmes intégrant des lasers à fibre destinés aux applications scientifiques, industrielles et militaires. Ce rapprochement s'effectuerait par l’intégration de l’ensemble des sociétés du groupe Keopsys au sein du groupe Quantel. Il permettrait de créer un champion européen du laser réalisant plus de 80 M€ de chiffre de d'affaires rassemblant environ 400 collaborateurs.