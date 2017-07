Proman proposera 50 postes en logistique, BTP et agroalimentaire à l'occasion d'un jobdating ce vendredi 30 juin à Mont-de-Marsan

Basée à Bègles (33), sur le site Newton de la technopole Bordeaux Technowest, Newheat (8 collaborateurs) est active dans la production de chaleur 100% solaire, sous forme d'eau chaude ou de vapeur, à destination des grands consommateurs industriels et des réseaux de chaleur urbains. L'entreprise vient de lever 1,8M€ auprès de ses investisseurs privés historiques et de trois investisseurs : Noria (Marcq-en-Baroeul - 59), Ponticelli Frères (Paris - 75) et le groupe Etchart (Bayonne - 64). Ces fonds vont permettre à la société d'accélérer son activité de développement et de financer la réalisation de ses premières centrales solaires thermiques, tout en poursuivant ses efforts en R&D. Après la réalisation d'un banc de test durant l'année 2016, le démarrage des travaux du premier projet de Newheat est prévu pour l'été 2017. D'une puissance de 3 MW, cette centrale fournira de la chaleur solaire sur 15 ans à un premier client industriel (situé en région Nouvelle-Aquitaine). Il s'agira de la plus grande centrale solaire thermique de France et de la première mondiale utilisant des trackers. A horizon 2024, l'objectif est de réaliser environ 50 centrales solaires thermiques, d'une taille unitaire moyenne de 10 MWTh, représentant chacune environ 4 hectares au sol, dont 80% seront situées à l'international.