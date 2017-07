La CNR et le CEA Tech vont collaborer dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie

Editeur et intégrateur de plateformes innovantes, Visiativ (Charbonnières-les-Bains, 69) reçoit le soutien de Bpifrance dans son développement au travers de l’octroi de prêts à l’innovation pour un montant cumulé de 4,5M€. Ces prêts visent 2 objectifs : - renforcer le développement, par l'entreprise, de solutions collaboratives innovantes, visant notamment à accompagner la transition des PME/ETI vers l’Industrie du futur ; - financer les dépenses commerciales et marketing du groupe, liées au développement d’une offre structurée pour la transformation numérique des PME/ETI. Dans le cadre de son ambition de dépasser 200M€ de CA en 2020, Visiativ agit notamment en développant un écosystème de partenaires et de dirigeants de PME/ETI autour des enjeux de la transformation numérique, intitulé "Entreprise du futur". Les financements négociés auprès de Bpifrance vont permettre d’accélérer la phase de lancement commercial et de continuer à enrichir l’offre du groupe.