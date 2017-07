MoHo, lieu collaboratif unique en Europe de 7.500m², dédié à l’innovation et à l'entrepreneuriat, doit ouvrir ses portes en 2019 à Caen

Créé en 1976, le groupe SPhere (siège à Paris, 75 - 1.115 salariés - 368M€ de CA 2016 - 12 sites de production dont six en France et six en Europe) conçoit, produit et commercialise une large gamme d’emballages ménagers (sacs-poubelles, sachets de congélation, sacs de fruits et légumes, sacs de transport, films plastiques et alimentaires, papier cuisson, barquettes et rouleaux en aluminium et films industriels), qu’il destine à trois marchés : la grande distribution (notamment au travers de ses marques propres Alfapac, Frio, Vita et Propsac, mais également de marques de distributeurs), les professionnels et les collectivités locales. Désireux d'accélérer son développement en France et en Europe autour de trois principaux axes stratégiques - l'innovation, l'international et la croissance externe, SPhere annonce le renforcement de ses capitaux propres auprès de trois structures d'investissement du Crédit Agricole principalement : UNEXO (chef de file), IDIA Capital Investissement et SOFIPACA. L’un des principaux sites de production du groupe est situé à Ouville-la Rivière (76).