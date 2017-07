Bruxelles autorise l'aide franco-allemande de 377M€ en vue du développement de l'hélicoptère nouvelle génération X6 d'Airbus

M2i Life sciences (110 salariés), acteur industriel des métiers de la chimie présent dans les secteurs du biocontrôle et de la santé humaine, est un des leaders mondiaux dans le domaine des phéromones pour la protection biologique des cultures et la santé animale. Le groupe réalise sa première levée de fonds d’un montant de 12M€ auprès d’Idinvest Partners, via son fonds Idinvest Growth Fund II. Cet apport en capital va lui permettre de financer notamment la phase d’homologation de ses produits de Biocontrol, de poursuivre ses investissements en R&D et d’accélérer son développement à l’international. "Le groupe M2i a construit en 4 ans un éventail sans précédent de solutions pour une agriculture rentable, durable et respectueuse de l’environnement. Ce partenariat avec Idinvest va nous permettre de continuer à déployer commercialement ces solutions à un rythme encore plus soutenu et de continuer d’étoffer notre portefeuille" indique Philippe Guerret, Président du Groupe M2i.