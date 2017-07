MoHo, lieu collaboratif unique en Europe de 7.500m², dédié à l’innovation et à l'entrepreneuriat, doit ouvrir ses portes en 2019 à Caen

Avec un résultat net de 10M€, un CA d'1,9Md€ et un retour de 19M€ aux adhérents, le groupe agricole et agroalimentaire Triskalia (siège à Landerneau, 29 - 4.800 salariés - 280 sites en France et en Europe) a prouvé sa solidité dans une année 2016 délicate, tout en maintenant un haut niveau d’investissements (168M€ sur 5 ans). Pour 2017, de nombreux projets vont continuer à créer de la valeur. Ainsi, un nouveau surgélateur est en cours d'installation à l'usine Gelagri de Loudéac (22). Un investissement de 4M€ qui permettra d'optimiser la qualité de cuisson des légumes tout en réduisant les consommations d'énergie et d'eau. De nouveaux magasins verront par ailleurs le jour en 2018/2019 à Brest (29 - Magasin Vert), Quimper (29 - Magasin Vert) et Guingamp (22 - Point Vert et Cultivert). De plus, au 2ème semestre 2018, l’ensemble de la logistique distribution de Triskalia sera regroupée sur un seul site dans l’actuelle plateforme Intermarché de Rostrenen de 28.000m². L'objectif est de disposer d’une logistique performante pour accompagner le développement du réseau Magasin Vert/Point Vert.