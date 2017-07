Finovam investit dans le premier accélérateur français de l'écosystème international Alacrité France à Lille

Natacha Bouchart (présidente de Calais Promotion, Maire de Calais et présidente de l'agglomération Grand Calais Terres & Mers) et Bertrand Le Côme (président de la Scapartois) ont annoncé la création d'une zone commerciale de 17ha sur le parc d'activités de la rivière neuve à Calais (62). L'opération, qui nécessite un investissement de 40M€ (dont 20M€ pour le seul hypermarché), créera plus de 400 nouveaux emplois (dont environ 250 pour E.Leclerc). Le complexe se composera d'un hypermarché, d'un drive ainsi que d'une galerie commerciale avec une quinzaine de concepts spécialisés E.Leclerc. Un espace de restauration de 500m² et une surface commerciale complémentaire de 3.600m², ouverte aux autres enseignes spécialisées viendront s'adosser à ce premier ensemble d'environ 15.000m². Le magasin Brico Dépôt, déjà implanté à Calais, a aussi confirmé son intérêt pour intégrer le projet. E.Leclerc prévoit de déposer le permis de construire et la demande d'autorisation d'exploitation commerciale (CDAC) d'ici la fin de l'année.