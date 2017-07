Le Valenciennois Hiolle Industries enregistre une commande de 16M€ pour sa division ferroviaire

Cap3ri, la société d'investissement dédiée à la 3ème Révolution Industrielle en Région Hauts-de-France, a investi 1M€ dans le groupe nordiste Airflux-Chaumeca, afin de permettre le développement de cette ETI, déjà référente sur le marché des énergies renouvelables, de l'intelligence énergétique et de la méthanisation, filière structurante en région Hauts-de-France. Le groupe, issu du rapprochement en février 2017 (cf. First ECO 28/03/2017) des sociétés Airflux (Lille, 59) et Chaumeca (Haubourdin, 59), est aujourd'hui une ETI renommée dans la conception et la mise à disposition de solutions de production et de traitement des fluides. Airflux-Chaumeca, qui compte plus de 250 collaborateurs, prévoit une centaine de recrutements sur les prochaines années et vise un CA supérieur à 80M€ à l'horizon 2021, dont une partie à l'international.