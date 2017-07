Proman proposera 50 postes en logistique, BTP et agroalimentaire à l'occasion d'un jobdating ce vendredi 30 juin à Mont-de-Marsan

Créée dans un premier temps par Neovia (siège à Saint-Nolff, 56) et Innoval (alliance entre le Rennais, 35, Evolution, BCEL Ouest et GDS Bretagne), la startup Applifarm développe une plateforme qui exploitera diverses sources de données : gestion, alimentation, laiterie, conseil en élevage, reproduction, suivi de performance, conseil sanitaire, etc. Le Girondin Ceva Santé Animale (siège à Libourne, 33), premier laboratoire vétérinaire français, annonce une prise de participation dans Applifarm. "[Il s'agit] avant tout [d']une formidable opportunité d’innover, de développer de nouvelles offres adaptées, de créer des partenariats plus calibrés grâce à l’analyse des données", indique le Dr Denis Marciat, Directeur Filière Ruminants France de Ceva.